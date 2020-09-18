Nirvana şarkısıyla zirveyi kapan Edis'in yeni işini duyanlar şok oldu! Bu defa herkesi çok şaşırttı

Pop müzik dünyasının yakışıklı isimlerinden Edis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan bir kadınla yarı çıplak, sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu fotoğrafta kadının kim olduğu merak edilirken Edis, fotoğrafı Instagram'dan aniden kaldırmıştı.