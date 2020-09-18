Nirvana şarkısıyla zirvede olan Edis'in yeni işini duyanlar şok oldu! Bu defa herkesi çok şaşırttı
Son yıllarda başarılı şarkılara imza atan genç şarkıcı Edis'in yeni işi duyanları şaşırttı.
Pop müzik dünyasının yakışıklı isimlerinden Edis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan bir kadınla yarı çıplak, sarmaş dolaş bir fotoğrafını paylaşmıştı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu fotoğrafta kadının kim olduğu merak edilirken Edis, fotoğrafı Instagram'dan aniden kaldırmıştı.
Edis'in Instagram'dan kaldırdığı bu fotoğraf ise hayranları tarafından çoktan kayda alınınca Edis, yakayı ele vermişti. Fotoğrafı kaldıran Edis'in yanındaki kişinin genç şarkıcı Aybüke Arbele olduğu ileri sürülmüştü. Bu olayla birlikte Edis magazin dünyasında çok konuşulmuştu.
Türk pop müziğinin iki yıldızı Gülşen ve Edis çıkardığı Nirvana şarkısıyla gündemde yerini korurken Edis'in yeni projesi olay oldu.
Bir dizi projesiyle ekranlara gelecek olan Edis'in rolü ve rol arkadaşları belli oldu.