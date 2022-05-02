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Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

45 yaşındaki sanatçı Niran Ünsal apar topar ameliyata alındı. Ünsal sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Niran Ünsal, sağ kaburgasının altında başlayan şiddetli ağrı sebebiyle yine operasyon geçirdi. 

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Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

 Üç gün süren ağrılarının sonucunda soluğu hastanede alan Ünsal, acil ameliyata alındı.

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Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Niran Ünsal, ameliyathaneden çıkarılırken çekilen videosunu paylaştı.

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Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı, gönderisinde "Arkadaşlar 23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi." ifadelerini kullandı.

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