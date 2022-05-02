Niran Ünsal'dan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı: Sağlık durumunu açıkladı
45 yaşındaki sanatçı Niran Ünsal apar topar ameliyata alındı. Ünsal sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yatan Niran Ünsal, sağ kaburgasının altında başlayan şiddetli ağrı sebebiyle yine operasyon geçirdi.
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Üç gün süren ağrılarının sonucunda soluğu hastanede alan Ünsal, acil ameliyata alındı.
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Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Niran Ünsal, ameliyathaneden çıkarılırken çekilen videosunu paylaştı.
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Ünlü şarkıcı, gönderisinde "Arkadaşlar 23 Nisan’da sağ kaburgamın altında başlayan şiddetli bir ağrı beni ameliyata kadar sürükledi." ifadelerini kullandı.
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