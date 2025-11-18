Nilsu Berfin Aktaş aylar sonra paylaştı! Sevgilisi bakın kim çıktı?
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda, 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını söyleyerek merak uyandıran Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla bu ismi ilk kez açıkladı. Ünlü oyuncu, el ele fotoğraf paylaşarak yapımcı Tolga Aykut'la ilişkisini duyurdu.
GÜNDEME OTURAN SÖZLERİN ARDINDAN İLK PAYLAŞIM
Nilsu Berfin Aktaş, geçtiğimiz hafta konuk olduğu programda "Dört kişilik masaya 75 bin TL hesap ödedim" sözleriyle dikkat çekmiş, ayrıca yaklaşık 10 aydır sektörden olmayan biriyle ilişki yaşadığını ancak ismini açıklamak istemediğini söylemişti. Ünlü oyuncu, yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla bu merakı giderdi.
ROLÜYLE DEĞİL, BU KEZ ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEMDE
Son olarak Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Aktaş, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla magazin gündemine geldi.