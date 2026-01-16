Nilperi Şahinkaya'dan olay yaratacak aşk sözleri! "Karnın açsa ne aşkı"
Oyuncu Nilperi Şahinkaya annesini kaybetmenin acısı ile uzun süre gündemde kaldı. Ünlü oyuncu Baturalp Bekar ile yaşadığı aşk ile yeniden magazin gündemine oturdu. İşte Nilperi Şahinkaya'nın dikkat çeken açıklamaları...
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz gün sevgilisi Baturalp Bekar ile birlikte Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Keyifli halleriyle dikkat çeken çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Şahinkaya’nın “aşk ve para” üzerine yaptığı esprili yorum ise kısa sürede gündem oldu.
“Şaka şaka… İkisinin de olması güzel. Huzur için dengede olması lazım. Karnın açsa ne aşkı? Aşk bir yere kadar ruhu doyurur.”
ÇOCUK İSTEĞİ
Nilperi Şahinkaya, yürüyüş sırasında yöneltilen çocuk sorularına da içten bir yanıt verdi. Çocukları sevdiğini ve her zaman istediğini söyleyen ünlü oyuncu, düşüncelerinin zamanla değiştiğini dile getirdi.