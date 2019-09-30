Nilgün Bodur kendisine gelen mesajı ifşa etti yanıtı sosyal medyada olay oldu
Emine Bulut vahşetinin ardından sarf ettiği sözler nedeniyle sosyal medyada linç kampanyası başlatılan Nilgün Bodur, kendisine evlenme teklifi eden bir takipçisinin mesajına verdiği yanıtı paylaştı.
Geçtiğimiz yıl çıkardığı "Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim" kitabında, alıntı yaptığı gerekçesiyle haftalarca gündemden düşmeyen Nilgün Bodur, bu sefer 1 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabıyla gündeme geldi. Bodur, hesabında takipçisinin bir mesajını ifşa etti.
Bodur'a gelen mesajda, "Nilgün Hanım size aşık oldum, biraz önce sizi keşfettim. Heyecandan ölecek durumdayım. Çok güzel konuşuyorsunuz, yaşım 39. Benimle evlenir misiniz? Çok güzel değilsiniz ama idare ederim ben." yazıyordu.
Flört etmeyi tercih ederim: Bodur, gelen mesajın görüntüsünü paylaşarak cevap olarak şu ifadelere yer verdi: "İşte dürüst takipçi. Yalnız ben evlenmeyi düşünmüyorum. Ömrümün sonuna kadar flört etmeyi tercih ederim çünkü, ama sizinle değil. Beni çok güzel bulan biriyle. Çok güzel olmasam da."
Emine Bulut hakkında neler demişti?
Nilgün Bodur, geçtiğimiz aylarda eşi tarafından katledilen Emine Bulut hakkında şu sözleriyle çok konuşulmuştu:
- Bana feminist demeyin. Erkeklere kızmıyorum ben asla. Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum.
- Evde sevgisiz bir koca ve sevimsiz çocuklarıyla mutsuz olan her kadın, bir başka kadına sataşarak tatmin ediyor ruhunu.