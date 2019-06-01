Nilgün Belgün cesur bikinisini giydi makyajsız hali ise şaşırttı

Kırışıklık yok: Denize girmek yerine gün boyu güneşlenerek güneşin ve sıcak havanın tadını çıkaran Nilgün Belgün'ün bikinisi dikkat çekerken, makyajsız hali de sosyal medyada dolanmaya başladı. Yinde de 66 yaşında olmasına rağmen vücudunda kırışıklık bulunmayan oyuncu, yaşıtlarına taş çıkardı.