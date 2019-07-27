Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için...

Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için...

66 yaşındaki sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı bir programda hiç kimseyi aldatmadığını, ancak 93-94 yılları arasında eşinin kendisini aldattığını itiraf etti.

Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için... - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan Haldun Dormen ve diğer isimler, Nilgün Belgün’ü kendilerini kandırmakla suçlamıştı. Belgün, katıldığı programda o suçlamalara yanıt vererek, bir dönem aldatıldığını açıkladı.

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Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için... - Sayfa 2

Belgün, Haldun Dormen ve kendisine tepki gösterenlere yanıt olarak, "Müzisyen arkadaşlarımla cebimizden paralar vererek o şarkıyı yarattık. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı desteği ile bu klip çekildi. Klibin bitmiş halini de onlara yolladık. Herkes bayıldı." dedi.

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Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için... - Sayfa 3

Haberleri yok muydu?: Haldun Dormen'in "Tamamen Nilgün'ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik" sözleri de kendisine hatırlatılan Nilgün Belgün, şu yanıtı verdi:

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Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için... - Sayfa 4

"İçkilerine ilaç mı koydum": "Haldun Bey’in yaşına veriyorum çünkü, bir ekibiz biz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Ayrıca affedersiniz de kandırmak ne demek. Şeker mi verdim ben bunlara? İçkilerine ilaç mı koydum?"

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