Nilgün Belgün aldatıldığını ilk kez açıkladı: Eşimi baştan çıkarmak için...
66 yaşındaki sanatçı Nilgün Belgün, katıldığı bir programda hiç kimseyi aldatmadığını, ancak 93-94 yılları arasında eşinin kendisini aldattığını itiraf etti.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutladığı videoda yer alan Haldun Dormen ve diğer isimler, Nilgün Belgün’ü kendilerini kandırmakla suçlamıştı. Belgün, katıldığı programda o suçlamalara yanıt vererek, bir dönem aldatıldığını açıkladı.
Belgün, Haldun Dormen ve kendisine tepki gösterenlere yanıt olarak, "Müzisyen arkadaşlarımla cebimizden paralar vererek o şarkıyı yarattık. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı desteği ile bu klip çekildi. Klibin bitmiş halini de onlara yolladık. Herkes bayıldı." dedi.
Haberleri yok muydu?: Haldun Dormen'in "Tamamen Nilgün'ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik" sözleri de kendisine hatırlatılan Nilgün Belgün, şu yanıtı verdi:
"İçkilerine ilaç mı koydum": "Haldun Bey’in yaşına veriyorum çünkü, bir ekibiz biz. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Ayrıca affedersiniz de kandırmak ne demek. Şeker mi verdim ben bunlara? İçkilerine ilaç mı koydum?"