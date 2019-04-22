Nil Karaibrahimgil'in Bursa konserinde sürpriz evlenme teklifi
Uzun bir aradan sonra yeniden sahneye dönen Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursalılarla buluştu. Sahneye çıkan bir kişi, kız arkadaşına sahneden evlilik teklifinde bulundu. İlk tebrik ise Nil'den geldi.
Demirören Haber Ajansı
'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi için yaptığı 'Burası İstanbul' adlı şarkısıyla gündemde olan Nil Karaibrahimgil, dün gece Bursa'da sahne aldı.
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Dinleyicilerini selamlayan şarkıcı, sahnedeki enerjisi ve danslarıyla izleyenleri coşturdu.
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Geçmişten günümüze dek uzanan ve dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendiren Nil Karaibrahimgil'e, ‘Pırlanta’, ‘XL’ ve ‘Akbaba’ gibi unutulmayan şarkılarında Bursalılar hep bir ağızdan eşlik etti.
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İlerleyen dakikalarda ise Nil Karaibrahimgil, ‘Ben ona resmen aşığım’ adlı şarkısında dinleyiciler hoş bir sürpriz ile karşılaştı.
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