Nil Karaibrahimgil okul Zili şarkısını nasıl yazdığını anlattı! Önce bir yutkundum

Ben sadece, benden beklenilen zili henüz yazmadığımı düşünüyordum...Endişelenmeye başladım. Kafama göre erteleyemezdim, okulların bir açılış günü vardı. O da eylülün ilk haftasıydı.Hani olur ya bazen, yapacağınız iş size çok büyük gelir ve kıpırdayamazsınız.Nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Ben de bilemiyordum, kapı çaldı. Gelen Şermin Yaşar’dı.İstanbul’a konuşma yapmaya geldim, sana uğrayayım dedim” dedi.Gel şu zilin sözlerinden başlayalım beraber işe” dedi. Oturdu yazmaya başladı.