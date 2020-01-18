Nil Karaibrahimgil makyajsız doğal güzelliğiyle herkesi mest etti kendisi paylaştı
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal mdya hesabı Instagram'dan makyajsız halini paylaştı, görenler iltifat yağmuruna tuttu.
2010 yılında Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabı Instagram'dan en doğal halleriyle bir video yayımladı. Ünlü şarkıcının videoda makyajsız olması gözlerden kaçmadı.
43 yaşındaki ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil'i makyajsız görenler, iltifatlar etmeden duramadı. Karaibrahimgil, ''yok çekemedim afalladım, diyecektim ki 23 şubat Bostancı Gösteri Merkezi'inde buluşalım (story’deki oldu ama nedense)'' notuyla paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım
Peki, Nil Karaibrahimgil kimdir?
1976’da Ankara’da dünyaya geldi. Babası Suavi Karaibrahimgil ve amcası Selami Karaibrahimgil de müzisyendi.
Nil’in çocukluk yılları Ankara’da geçti. Ailesiyle birlikte İstanbul’a geldiğinde on yaşında olan Nil, 12 yaşında ilk bestesini yaptı. Ortaokulda piyano çalmaya başlayan Karaibrahimgil, bir süre sonra gitar çalmayı da öğrendi.