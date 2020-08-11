Nil Karaibrahimgil korona hakkında yazdı Twitter'da yer yerinden oynadı TT oldu

Pozitifliği ve iyimserliği ile her daim ön plana çıkan Nil Karaibrahimgil, dün Hürriyet Gazetesi için yazdığı köşe yazısında ''Korona şu ana kadar bana neler öğretti?'' adlı bir yazı kaleme aldı. Karaibrahimgil, yazısında bencillik yerine sencil olmak gerektiğini, büyüklerin kıymetini daha iyi anladığını, duyduğu özlem ve fedakarlık gibi birçok konuya değindi.