Nikol Paşinyan'dan "Türkiye ile diyalog" değerlendirmesi: Erdoğan'la sık sık görüşüyoruz

"Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler doğru yönde ilerliyor" değerlendirmesinde bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Abone ol

"Barış ve Çok Taraflı İş Birliği İnşası" başlıklı Orbeli Forumu 2025, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün başladı. Foruma, Azerbaycan ve Türkiye dahil 17 ülkeden temsilciler katılıyor.

YENİ İŞ BİRLİĞİ FORMATLARININ OLUŞTURULMASI HEDEFİ

Etkinlik kapsamında, bölgede tesis edilen barışın pekiştirilmesi, iletişim yolları ile altyapıların geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve yeni iş birliği formatlarının oluşturulması hedefleniyor.

"SAYIN ERDOĞAN'I 8'İNCİ AVRUPA SİYASİ TOPLULUĞU ZİRVESİ'NE DAVET ETTİM"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, foruma katılarak bir konuşma yaptı.

Paşinyan açıklamasında, bölgedeki tüm ülkelerle artık kurumsal düzeyde temas kurduklarını belirtti. Ermenistan Başbakanı, geçmişte Azerbaycan ve Türkiye ile böyle bir bağlantının hiç bulunmadığını hatırlatarak bu yeni sürecin, bölgesel iş birliği açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

Başbakan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "doğru yönde ilerlediğini" ve taraflar arasındaki normalleşmenin artık an meselesi olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Paşinyan ayrıca, "Son yıllarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sık görüşüyoruz. İki kez Türkiye'de bulundum ve Sayın Erdoğan'ı gelecek yıl Erivan'da düzenlenecek 8. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne davet ettim. Umarım bu davet kabul edilir." dedi.