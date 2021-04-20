Nikahta bile kedisini omzundan indirmedi Artvin'de 'kedili kız' diyorlar balayına da...
ARTVİN'de 'kedili kız' diye tanınan Özge Kübra Teymur (27), kedisi ‘Azman’ı bir an olsun yanından ayırmıyor. Teymur, kedisi omzunda dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapıyor.
Arhavi Devlet Hastanesi’nde görev yapan ebe Özge Kübra Teymur, 2 aylıkken birkaç günlüğüne bakmak için aldığı kediyi sahiplendi. ‘Azman’ ismini verdiği kediyi yavruyken bel çantasına koyarak gezdiren Özge Kübra Teymur, kedi büyüdükçe onu omzuna almaya başladı.
Omzunda kedi ile bisiklete binen, dağ ve yayla turlarına çıkıp, yolculuk yapan Teymur, onu bir an olsun yanından ayırmıyor. Fırat Teymur ile dünya evine giren Özge Kübra, düğünde bile kedisini omzundan indirmedi.
Rengarenk kıyafetler giydirdiği kedisine gözü gibi bakan Özge Kübra çevresinde ‘kedili kız’ diye tanınıyor.
"Bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor"
Özge Kübra Teymur, kedisinden sadece işe giderken ayrıldığını belirterek, “Azman 2 yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. Yavru iken bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz” dedi.