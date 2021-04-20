"Bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor"

Özge Kübra Teymur, kedisinden sadece işe giderken ayrıldığını belirterek, “Azman 2 yıldır benim hayatımda, yavruyken aslında geçici olarak hayatıma girmişti, sonra ayrılamadım. Yavru iken bel çantamda gezdiriyorum, şimdi omuzda geziyor. Biz de gezmeyi çok sevdiğimiz için gidebildiğimiz her yere gidiyoruz” dedi.