BIST 12.059
DOLAR 43,05
EURO 50,34
ALTIN 6.164,12
HABER /  DÜNYA

Nijerya'da yoksulluk giderek artıyor! Yıl sonuna kadar 141 milyona yükselebilir

Nijerya'da yoksulluk giderek artıyor! Yıl sonuna kadar 141 milyona yükselebilir

Afrika'nın en kalabalık ülkesi ve petrol zengini Nijerya'da, 2026 yılının sonuna kadar yoksulluk içinde yaşayanların sayısının 141 milyona çıkabileceği bildirildi.

Abone ol

Uluslararası danışmanlık şirketi PwC, "2026 Nijerya Ekonomik Görünümü" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, mevcut ekonomik koşulların sürmesi halinde Nijerya'da bu yılın sonuna kadar yaklaşık yoksulluk içinde yaşayanların sayısının 141 milyona yükselebileceği belirtildi.

Ülkede ekonomik istikrarı hedefleyen son politika adımlarına rağmen hane halkı refahında belirgin bir iyileşme sağlanamadığı ifade edilen raporda, zayıf reel gelir artışı ile yüksek yaşam maliyetlerinin milyonlarca Nijeryalının yoksulluğa sürüklenmesine neden olabileceği kaydedildi.

Nijerya'da yoksulluk giderek artıyor! Yıl sonuna kadar 141 milyona yükselebilir - Resim: 0

Raporda, ülkede yoksulluk oranının 2026 itibarıyla yüzde 62'ye yükselebileceği, bunun da yaklaşık 141 milyon kişiye karşılık geldiği aktarıldı.

Nijeryalıların büyük çoğunluğunun kısa vadede artan yaşam maliyetlerini telafi edecek ölçüde gelir artışı elde etmesinin beklenmediğine işaret edilen raporda, bu durumun özellikle düşük gelirli hane halklarını ekonomik dalgalanmalara ve ani şoklara karşı daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı.

Afrika kıtasının zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkesi Nijerya'da, gelir adaletsizliği, terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin saldırıları gibi sorunlar ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir yaşam umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İş dünyası e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararı için ne dedi?
İş dünyası e-ticarette gümrük muafiyetinin kaldırılması kararı için ne dedi?
Karaman'da alacak kavgası kanlı bitti: Baba ve 3 oğlu yaralandı
Karaman'da alacak kavgası kanlı bitti: Baba ve 3 oğlu yaralandı
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisine katılan milletvekillerini tebrik etti
En düşük emekli maaşıyla ilgili SGK uzmanı uyardı: Hükümete en büyük tuzak
En düşük emekli maaşıyla ilgili SGK uzmanı uyardı: Hükümete en büyük tuzak
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı
Esenyurt'ta 3 katlı işçi konteynerinde yangın çıktı
Sivas'ta yeteneğini konuşturdu! Evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı
Sivas'ta yeteneğini konuşturdu! Evinin önüne kardan araç ve gemi yaptı
Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen evinde ölü bulundu
Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen evinde ölü bulundu
Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı:
Emine Erdoğan’dan görme engelliler için dayanışma çağrısı:
İzmir'de şiddetli rüzgar sebebiyle vapur seferleri iptal
İzmir'de şiddetli rüzgar sebebiyle vapur seferleri iptal
Rafa Silva durmuyor! Beşiktaş taraftarını yine çıldırttı
Rafa Silva durmuyor! Beşiktaş taraftarını yine çıldırttı
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!
Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımasız bölüşüm kavgasının ortasındayız