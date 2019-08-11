Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de havaalanında duygusal anlar

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de havaalanında duygusal anlar

Nijerya'da 16 Temmuz'da kaçırılan ve önceki gün serbest bırakılan 10 Türk denizciyi taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de havaalanında duygusal anlar - Sayfa 1

Denizciler, THY'nin Abuja'dan kalkan 0624 sefer sayılı uçağıyla 08.40'ta İstanbul Havalimanına indi.Polis eşliğinde TGS'ye ait bir araçla İstanbul Havalimanı VIP salonuna götürülen denizcileri burada aileleri karşıladı. Havalimanında aileleriyle buluşan vatandaşlar sevinç gözyaşlarına boğuldu.

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Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de havaalanında duygusal anlar - Sayfa 2

Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 13 Temmuz akşamı 18 Türkün bulunduğu Türk bandıralı Paksoy-I adlı kargo gemisine saldırarak kaptan da dahil 10 denizciyi kaçırmıştı. Kaçırılan 10 mürettebat önceki gün bırakılmıştı.

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Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de havaalanında duygusal anlar - Sayfa 3

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