Nihat Özdemir istifa edecek mi? TFF'de kritik gün

TFF Başkanı Nihat Özdemir, son dönemde yaşanan konular başta olmak üzere, gündeme dair açıklamalarda bulunacağı bir basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonuna ilişkin kamuoyunu meşgul eden konular başta olmak üzere gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İstifa edeceği konuşulan Nihat Özdemir'in konuşmalarından bazı satır başları...

- Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sizlerle, özellikle son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak, bu sezon yaşanan olayları bir de Federasyon cephesinden dinlemeniz için bir araya gelmek istedik. Federasyon başkanı olarak gündemle ilgili olarak ilk kez basın toplantısı yapıyorum.

- Üzülerek söylüyorum, konuşacağımız konular yerine milli takımımızın EURO 2020'de nasıl başarılı olacağını tartışmayı, Türkiye'nin paha biçilmez boyutta tanıtım yapacağı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili hazırlıkları konuşmayı isterdim.





''Kimsenin çözüm önerisi yok''

- Liglerimizde 2. yarı yeni başladı, inanılmaz bir tartışma ortamı yaşıyoruz. Herkesin futbol ortamından şikayeti var ancak kimsenin çözüm önerisi yok. 90'ın üzerinde basın açıklaması geldi. Federasyondan, hakemlerden, kurullardan, kararlardan. Konu benzer. MHK ve hakemler.

''Federasyon 18 kulübü birden nasıl hedef alır?''

- Bir kurulumuz karar alıyor, 18 kulübümüzden de farklı sesler çıkıyor ama ortak tek bir ses var: 'Federasyon önümüzü kesiyor, MHK bizi hedef alıyor.' Federasyon 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Eleştiri tabii ki olacaktır, yeter ki ölçülü, saygılı, adil olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz. 18 kulübün de değiliz. Binlerce futbolcunun, futbolun tüm paydaşlarının federasyonuyuz.

''Talimatları bütün kulüplere eşit uyguladık''

- Bu tablonun futbolumuza zarar vermekten başka bir yansıması olmadı. Kirli düzen, şaibe, masa başı oyunlar, masaya vurma, masayı kırma gibi, sorumluluktan uzak söylemlerin Türk futboluna ne faydası olabilir? Biz hiçbir kulübü, bir diğerinden ayırt etmedik. Talimatları bütün kulüplere eşit uyguladık. Her eleştiriyi sineye çektik, kendimizde hata aradık, bunları düzeltmeye çalıştık. 250. gün sonunda cevap hakkımızı kullandık.

''Maalesef saygı göremedik''

- Tarafsız kurullarımızın aldığı her karara saygı bekledik ama hiçbir gün o saygıyı maalesef göremedik. Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturarak daha ilk haftadan şampiyonluk kaybetmişçesine feryat figan gündeme taşınmasını üzülerek izledik. Tarafsız kurullarımızın aldığı kararlara saygı bekledik ama hiçbir gün göremedik. Bilakis, kurulların bağımsız kararlarına art niyetle yaklaşıldığını, algı operasyonları yürütüldüğünü de sıkça gördük. Bize tanınan yetki çerçevesinde ve atanmış kurullarımızla üzerimize düşeni yerine getirmeye çalıştık. Federasyon üzerimizden planlı bir şekilde yapılan çabaları da net olarak görmekteyiz. Her adımda farklı kesimlerden benzer tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadıklarını gelecekte yaşamaması için çaba harcıyoruz.

''Şenol Güneş'e ve milli takımımıza güveniyoruz''

- Bugün hepimizi birleştiren, kenetleyen, gurur duyduğumuz bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'ya karşı Konya'da kazanıp, Paris'te berabere kalan, evinde gol yemeyen, 1 maç kala da finalleri garantileyen bir milli takımımız var. Şenol Güneş'e ve milli takımımıza güveniyoruz. EURO 2020'de maç maç bakıp, gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Hocamıza, kadromuza güveniyoruz. Önümüzde finaller var. Maç maç bakacağız, gidebileceğimiz en üst noktaya kadar da gideceğiz.





''Türk futbolunda aldığımız kararlar bir devrimdir''

- Kulüp Lisans Kurulu'ndaki yapısal değişiklik, FFP ve takım harcama limitleri çok tartışıldı ama Türk futbolunda aldığımız kararlar bir devrimdir. Göreve gelir gelmez yayıncı krizini kucağımızda bulduk. Kulüplerin menfaatlerini maksimum koruyabilmek için seri olarak 14 toplantı gerçekleştirdik. Paris'te beIN SPORTS'un üst yönetimiyle bir araya geldik ve her iki tarafın haklarını koruyacak kararlar aldık.

''Sorunları örtüleme çabalarını görmekteyiz''

- 8 ay önce göreve gelmiş ve görev süremiz içerisinde kanun, statü ve talimatlar çerçevesinde futbolumuzu yönetmek üzere bize tanınan yetkiler çerçevesinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmenin uğraşı içerisindeyiz. Birilerine karşı sahada mücadele vermenin yanı sıra federasyon üzerinden de planlı şekilde muhtemel teknik ve yönetimsel sorunları örtüleme çabalarını görmekteyiz.

''2 Ağustos'ta beIN SPORTS'la sözleşme yeniledik''

- Digiturk, bizim stratejik ortağımızdır. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükselterek kendileriyle yola devam edeceğiz. 2 Ağustos'ta beIN SPORTS'la sözleşme yeniledik. Kulüplerimizin 3 ay geciken ödemelerinin hepsini yaptık. Kulüplerimiz de o parayla transfer yaptı. %13'lük bir kayıp oldu ancak yayıncımızla istikrarlı işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

''UEFA bizim organizasyonumuza hayran kaldı''

- Sponsorluk çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yeni sponsorluk müjdelerimiz olacak. Milli takımımızın artan başarılarıyla birlikte, yeni anlaşmalarla büyümeye devam edeceğiz. A Milli Takımımızın tüm maçlarını veren, alt liglerden maçları ekranlara taşıyan, Süper Lig maçlarını radyodan aktaran TRT'ye şükranlarımızı sunarız. Süper Kupa finali Vodafone Park'ta oynandı. Araştırmalara göre, Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA hayran kaldı. Organizasyon gücümüzü, 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finaliyle göstereceğiz. Liverpool - Chelsea finalini dünya üzerinde neredeyse 2 milyar insan izledi. Türkiye'ye 1 milyar TL'den fazla fayda sağlandı. UEFA bizim organizasyonumuza hayran kaldı.

''129 bin 600 lisansli genç sporcu kazandırmayı hedefliyoruz Türk sporuna''

- Çocularımız için UEFA Youth ile çok önemli bir işbirliğine imza attık. Bu projeyi Şanlıurfa'dan başlatacağız. Okullara ve gençlere gidiyoruz. Gençler için üreteceğimiz futbol projeleriyle 129 bin 600 lisansli genç sporcu kazandırmayı hedefliyoruz Türk sporuna.

''Tüm maçları ertelerken, Malatya'daki maçı neden ertelemeyelim?''

- Elazığ ve Malatya'da bir deprem yaşadık. Federasyon olarak maç ertelemek için herhangi bir kulüpten talepte bulunmaya gerek duymadık. Tüm maçları ertelerken, Malatya'daki maçı neden ertelemeyelim? Bölgedeki tüm kulüplerimizle birebir görüştük, onlara geçmiş olsun dedik. Allah korusun bir maç oynatsak artçı olsa, üzücü olaylar yaşansa hesabını nasıl veririz? Erteleme kararımızı da kamuoyuna bildirdik. Sonrasında yapılan açıklamalar, iddialar, tamamen bizim dışımızdadır. Biz o günlerde acıları paylaşırken samimiydik, Federasyon olarak sorumluluklarımızı yerine getirdik. Erteleme kararıyla ilgili yapılan yorum ve açıklamalar, beni ve yönetim kurulumuzu derinden üzmüştür.

''Bu talimatı eleştiri konusu yaptılar''

-Kulüp Lisans Kurulu'nun yapısını değiştirdik. Talimatta 3 yıllık bir plan ortaya kondu. 18 kulübümüzün başkan, yöneticileri ve CFO'ları ile seri toplantılar yaptılar. Tüm tablolar sözlü olarak anlatıldı ve yazılı olarak bildirildi. Ancak ne hikmetse, beraber yürürlüğe soktuğumuz bu talimatı eleştiri konusu yaptılar. Takım harcama limitlerinin 2 Eylül'de açıklanacağı herkes tarafından bilinmekteydi. İnternet sitemizde bu açıkça yazıyordu. Kulüp Lisans Kurulu da, tıpkı Tahkim, PFDK gibi bağımsız hukuk kurullarından biridir. Kurulun uygulamalarına müdahalede bulunmamız mümkün değil.

''Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim''

- Sayın Mustafa Cengiz'in son dönemde bazı sözleri oldu. Sayın Cengiz'in açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. Hiçbir şekilde kabul edemeyeceğimiz eleştirilerde bulundu. Sayın Cengiz'e bir konuda hatırlatma yapmak isterim. Israrla bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığı söyleniyor. Kulüplere neden ceza verilmediği konusuna gelince... Yaptırımlar, ancak sezon sonundaki incelemelere göre mümkündür. Cezaların net olarak uygulanacağını altını çizerek söylüyorum. Cengiz'in 'kulüplere neden ceza verilmedi' sorusuna şöyle cevap vereyim, kulüplere ceza vermek için sezon sonu yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda veriliyor.





''Yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır''

- Sayın Mustafa Cengiz, 15 Aralık'tan sonraki başvurular niye kabul edildi diye soruyor. Hayır, öyle değil. Biraz inceleseydi, biraz talimatları okusaydı, bize yapılan başvuruların 15 Aralık'tan önce olduğunu görecekti. Sezon tamalanır, bilanço çıkar, kurul inceler ve karar verir. Yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Şimdi çıkıp, "neden ceza uygulanmadı?" demek doğru değil. Kulüp Başkanları, bu tarz polemikler yaratarak TFF'yi taraftarlarının önüne atmasın. Sosyal medya üzerinden hareket ederek değil, talimatları okuyarak veya bundan anlayan arkadaşlara inceleterek bilgi sahibi olsunlar ve buna göre incelesinler.

''Ancak 1 transfere izin verecek limit ortaya çıktı''

- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç ve Başkanvekili Sayın Semih Özsoy'un, federasyonun kendilerine transfer yaptırmadığına dair eleştiri oldu. Hepinizin bildiği gibi transfer yaptılar. Talimatlar değerlendirildi ve ancak 1 transfer yapabileceği ortaya çıktı.

''Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi''

- Ağustos ayında Fikret Orman ve Adil Gevrek, limitlerin %50'ye çıkmasını istedi. 'Çok erken. Biz UEFA'ya bildirdik, şimdi bunu yaparsak yanlış olur. Aralık'ta tekrar değerlendireceğiz' dedik. Kulüpler Birliği başkanımız değişti, Mehmet Sepil başkan oldu. Kendisi bu limitlerin artırılması gerektiğini bir yazıyla bize bildirdi. 9 Aralık'ta, kabul edilebilir sapma miktarını 2019-20 sezonu için %30'dan %40'a çıkardık. 20 Aralık 2019'da ise, almış olduğumuz bu kararı, kulüpler ortak mutabakat sağlayamadığı için iptal ettik. Daha sonra 'Biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz, Tahkim Kurulu'na başvurdu. Tahkim de tabii ki bu başvuruları reddetti. Maalesef kulüplerimizin, kendi lehlerine olan kararlarda dahi mutabakat sağlamaları mümkün değil.

''UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız''

- Fenerbahçe'nin, transfer kayıt saatinin 18.00'den gece 24.00'e alınmasına dair bir talebi oldu. Kurulumuz bunu değerlendirmiş, uygun görmemiştir. Kulüplerimizi kurtarıyorsak, UEFA'dan ceza almasınlar diye kurtarırız. Bunu herkes böyle bilsin.

''Herkesle Zorlu'da görüşürüm''

- Gelelim bir başka konuya... Ben tüm başkanlarımızla gerek federasyon binasında, gerek başka yerde, gerekse Zorlu'da görüşebilirim. Kamuoyunun gündemini böyle şeylerle meşgul edeceğinize Türk futbolu ile ilgili projelerin tartışılmasının daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun polemik haline getirilmesi kimseye fayda sağlamaz. Bunun polemik olacak bir tarafı yok.

''VAR sistemi birçok ligdeki VAR sisteminden daha iyidir''

- Ligimizdeki VAR sistemi, birçok ligdeki sistemlerden daha iyi. Riva'daki VAR sistemi birçok ligdeki VAR sisteminden daha iyidir. Altyapımızı Türk Telekom sağlıyor. VAR ve AVAR görevlileri FIFA tarafından onaylı ve sertifikalıdır. Riva'daki VAR sistemine yayıncı kuruluştan bütün görüntüler gelmekte. Yayıncı kuruluş ile konuşup kamera sayısını artırdık. VAR sistemi bir pozisyonu farklı kamera açılarından izler ve hakeme bilgi verir. Ofsayt çizgisi VAR odasından gelir.

''Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında''

- VAR'ın bir protokolü var. Hakemlerimiz de bu protokole uyuyor. VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Ofsayt çizgileri için 3 boyutlu bir sistem kullanılıyor. Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında. Birçok ligde 2 boyutlu sistem var. Avrupa’nın önde gelen bazı hakemleri, Riva’daki tesislerimize gelerek eğitim gördü. VAR’ı kötüleyerek bir yere gitmemiz mümkün değil. Dünyanın her yerinde hakemler hata yapmaktadır. Önemli olan bunu en az seviyeye indirmektir.

''VAR konuşmaları yayınlanmayacak''

- VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmemektedir. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. Bir kulübün talebini yerine getirip, diğer kulübün talebini yerine getirmezsek olmaz. VAR konuşmaları yayınlanmayacak.

''Türk futbolunu koruyalım, marka değerimizi koruyalım''

Son olarak şunu söylemek istiyorum, ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor, futbol ülkemizi daha çok zor duruma düşürecek bir hale getirmesin. Kulüplerimize sağduyulu olmaya davet ediyorum. Lütfen her konuşmamıza, her açıklamamıza dikkat edelim. Türk futbolunu koruyalım, marka değerimizi koruyalım. Biz büyük bir aileyiz.





Göztepe - Beşiktaş maçı tekrarı?

- Sayın Çebi dün bizi ziyaret etti. Konulardan biri de bu oldu. Sekreter neden cevapladı deniyor. Bizim bir sistemimiz var. Gelen müracaatı MHK değerlendirecektir, değerlendirme aşamasındayız. Göztepe-Beşiktaş maçının tekrarını MHK değerlendiriyor. Bu TFF’nin işi değil. MHK IFAB’a da yazısını gönderdi. MHK’nin alacağı kararı bekliyoruz.

''Sezon sonunda kısıtlama mı gelecek''

- Bir finans kurulu başkanı: 'Bu yıl ilk yıl, bu yıl deneme yanılma dönemi.' bana bu cümleyi kurdu. Sezon sonunda kısıtlama mı gelecek, puan cezası mı gelecek hepsi bunu ayarlamaya çalışıyor.' Ben bir iş adamı olarak, bilanço bilen biri olarak talimatları değiştirip limitlerini düşürebiliyorsam istediğim zaman da arttırabilirim.

''Göztepe istedi, birkaç kulübümüzün daha talebi oldu''

- Ayakta maç seyretme olayını biz ortaya çıkarmadık. Ek yasa ile bazı maddeler getirildi. Bu yasada, seyircilerin maçı ayakta izleyebileceği belirtildi. Başta Göztepe istedi, birkaç kulübümüzün daha talebi oldu. Göztepe - Beşiktaş ve Gençlerbirliği - Gaziantep FK maçlarının tekrarlanıp tekrarlanmayacağına ilişkin karar birkaç güne açıklanır.

''Ben bağıranın hak aldığını hiç görmedim''

- 'Yeni sezon başlamadan Kulüpler Birliği Yasası'nın çıkacağını düşünüyorum. En çok bağıran hak alır olayı yok. Kim bağırırsa, kim ne derse desin hiç bakmıyoruz. Sadece bağımsız kurullarımızın aldığı kararlarla yürüyoruz. Ben bağıranın hak aldığını hiç görmedim.

Ali Koç, TFF'den bilgi sızdırıldığını söylemişti?

- Bilgi sızdırma konusuna gelince... Üç bankacı, üç mali müşavir ve bir tane de profesörümüz var. Bunlardan bir tanesi bir şey söylemiş olabilir ama bizi rahatsız eden hiçbir şey olmadı. Lisans kurulu ile ilgili böyle bir açıklama yapmıştı. 7 kişi var orada. 7 kişi birlikte çalışmıyor ki onlara servis veren arkadaşlar var, biri bir şey söylemiş olabilir. Biz açık ve şeffaf iş yaparız. 'Ayın 11'inde Kulüpler Birliği toplantısı var. Mehmet Sepil bizi davet etti. Bir ricam var dedim: ''Bir-iki kişinin işi çıkmış olabilir ancak vekilleri orada olacak. Sezon öncesi Kulüpler Birliği burada bir toplantı yaptı. VAR'la alakalı sunum yaptılar, o sırada 5 kulüp başkanı kaldı. Adamlar 1 saate yakın yapacakları uygulamaları anlattılar ama 5 kişi dinledi, 13 başkanın işi vardı gitti.

Fenerbahçe'nin kazandığı maçlardan sonra o hakemler bir sonraki maçlara atanmıyor iddiası?

- Dinledikleri yerler var ama adres yanlış. Ali Koç konuşunca öne alınıyor, kamuoyunu yanlış yönlendirmesin diye açıklama yaptım. Ben Fenerbahçe'yi koruyacak kararları alsam o işi Zorlu'da mı yaparım? Türk futboluyla ilgili bir karar alırsam onu da Zorlu'nun ortasında yaparım, herkes görsün. Türk futboluna dair kararlar alırsak onu Zorlu'nun ortasındaki restoranda yaparız bu sefer de. MHK'den memnunum. Hakemlerimize destek olmak zorundayız. Yeni Cüneyt Çakır'lar, yeni Hüseyin Göçek'ler yetiştirelim.

''Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim''

- İstifa iddialarını ciddiye bile almadım. Sonuna kadar bu göreve devam edeceğim. Bu göreve beni genel kurul getirdi ve ben bu görevde sonunda kadar kalacağım. Bir arkadaşımız, istifa edeceğim diye pazar günü bir twit attı. Hiç ciddiye almadım.