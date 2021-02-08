Nihat Özdemir: Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz

Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili ''İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.'' dedi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde yaşananlarla ilgili A Spor'a konuştu. Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde tamamı Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama, derbiye özel deneme amaçlı yapıldı ancak maç sırasında yaşanan olumsuz olaylardan dolayı bir daha tekrarlamayacağız.

''Ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz''

İnsanlar stada geliyor ama küfrediyorlar. Ayıp değil mi? Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluluları pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz.

''6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz''

Disiplin Kurulu'nun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz."