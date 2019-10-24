Nihat Odabaşı'ndan flaş karar ünlülerin vazgeçilmez ismi mesleği bıraktı
Klip yönetmeni ve fotoğrafçı olarak sanat camiasında çalışmadığı ünlü isim kalmayan Nihat Odabaşı, asıl mesleğini bırakacağını açıkladı.
Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Nihat Odabaşı, kariyerine son veriyor. Moda fotoğrafçılığı ve video klip yönetmenliğini bir arada götüren Odabaşı, bundan sonra sadece fotoğrafçılık yapacak.
112
Sosyal medya hesabından kendisine yeni bir hayat kuracağını duyuran Nihat Odabaşı, “Kurgu aşamasında olanlar hariç, son 5 klip… sonra bana müsaade! Yeni yollar, yeni hayatlar, yeni ufuklar” ifadelerine yer verdi.
212
Nihat Odabaşı kimdir?
Nihat Odabaşı, 10 Temmuz 1968 tarihinde Şanlıurfa, Siverek’de sekiz kardeşten en küçüğü ve aşiret liderinin oğlu olarak doğmuştur.
312
Babası Abdurrahman Odabaşı eski CHP milletvekiliydi. Asuman Odabaşı ablasıdır. Üniversiteden İngilizce işletme okuyarak mezun oldu.
412