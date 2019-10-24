Nihat Odabaşı'ndan flaş karar ünlülerin vazgeçilmez ismi mesleği bıraktı

Geçtiğimiz aylarda yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Nihat Odabaşı, kariyerine son veriyor. Moda fotoğrafçılığı ve video klip yönetmenliğini bir arada götüren Odabaşı, bundan sonra sadece fotoğrafçılık yapacak.