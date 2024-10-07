Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Icardi tepkisi: Nasıl bu kadar dayandı

"Şampiyonluk bu maçlardan geçer ama..."

"Şampiyonluğa giden yol böyle maçları kazanmaktan geçer evet ama oyun gücü olarak da kazanmak zorundasınız bu maçları. Galatasaray'dan Beklediğimin altında bir performans. Barış Alper yine beklentilerin altındaydı. Yunus Akgün tebrik edilesi bir performans gösteriyor."