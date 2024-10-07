Nihat Kahveci'den Okan Buruk'a Icardi tepkisi: Nasıl bu kadar dayandı
Eski futbolcu Nihat Kahveci, Rams Park'ta oynanan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Icardi'nin 80 dakika sahada kalmasına anlam veremeyen Kahveci, Okan Buruk'a tepki gösterdi.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 1-0 kazandı. Maçtaki tek golü 28. dakikada Yunus Akgün kaydetti. Bu sonuçla liderliğini sürdüren Galatasaray 22 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor 9 puanda kaldı.
Sarı-kırmızı ekibin Yunus Akgün'ün tek golüyle 3 puanı aldığı maçın ardından eski futbolcu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendirdi. Kahveci yine dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o açıklamalardan satır başları:
"Ligin kalitesi çok düşük"
"Süper Lig'in kalitesi çok düşük. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş iyi de oynasa kötü de oynasa bu yarışın içinde. "
"Şampiyonluk bu maçlardan geçer ama..."
"Şampiyonluğa giden yol böyle maçları kazanmaktan geçer evet ama oyun gücü olarak da kazanmak zorundasınız bu maçları. Galatasaray'dan Beklediğimin altında bir performans. Barış Alper yine beklentilerin altındaydı. Yunus Akgün tebrik edilesi bir performans gösteriyor."