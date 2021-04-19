Deniz Çoban: Burada direkt serbest vuruşa kayarak geliyor, rakibine müdahalesi yok. Tehlikeli oynamaktan endirekt kararı verilebilir. Ayağı yüksekte geliyor. Eğer bir oyuncu bu tehditten dolayı, sakatlanma korkusunda vazgeçerse yine endirekt faul kararı verilir. Pelkas ayağını neden savunmuyor, bence ayağını sakatlanırım diye düşünerek saklıyor. Bu nedenle endirekt serbest vuruş verilseydi doğru olurdu. Burada VAR devreye girmez. Cüneyt Çakır, 'ben gördüm dediyse' bir şey yapamaz. Tamamen hakem kararı. Mahmut'un faulü sonrasında görüntü kırmızı kart gibi gözükse de bir yoğunluk ve sarı kart yeterli. İrfan Can ile Ömer Ali arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda penaltı değil. Mahmut ile Valencia arasında geçen bir pozisyon. Fenerbahçeli oyuncu vermek istemiyor. Burada Mahmut itmemiş olsaydı rakibi sarı kart görecekti, oyunu geç başlattığı için. Mahmut burada rakibini itiyor ve ikinci kez sarı kart görüyor, karar doğru. Serdar Aziz'in yerde iken Guiliano'nun kafasına vurduğu pozisyonda bence art niyet yok. Serdar Aziz topa hamle yapıyor, rakibi düşüyor ve kasıtlı bir hamle yok. Hakem kasıtlı olduğunu düşünmüş olsa kırmızı kart kararı verirdi. Deniz Çoban, Harun Tekin geç kalıyor ve pozisyon net bir penaltı. Belki parmağını ucuna sürtüyor olsa da topun yönü değişmiyor. Penaltının kullanışı hakkında da sorun yok, nizami.