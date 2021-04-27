Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...
Yeşim Salkım ve Işın Karaca, Nihat Hatipoğlu'nun müzik aletlerinin kullanımının artmasını kıyamet alameti olarak değerlendirmesine tepki gösterdi.
Ramazan'la beraber Nihat Hatipoğlu da ATV ekranlarında seyircilerinden gelen soruları cevaplayıp, program yapmaya başladı. Bir programında ise kıyamet alametlerinden bahsederken çalgıların yani enstrümanların çoğalmasını alametlerden biri olarak sıraladı.
Bunu gören Yeşim Salkım ve Işın Karaca ise Nihat Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı. Salkım, isyanını şu sözlerle dile getirdi:
''Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş.''
''İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz.''