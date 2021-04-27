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Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

Yeşim Salkım ve Işın Karaca, Nihat Hatipoğlu'nun müzik aletlerinin kullanımının artmasını kıyamet alameti olarak değerlendirmesine tepki gösterdi.

Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

Ramazan'la beraber Nihat Hatipoğlu da ATV ekranlarında seyircilerinden gelen soruları cevaplayıp, program yapmaya başladı. Bir programında ise kıyamet alametlerinden bahsederken çalgıların yani enstrümanların çoğalmasını alametlerden biri olarak sıraladı.

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Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

Bunu gören Yeşim Salkım ve Işın Karaca ise Nihat Hatipoğlu'na tepki gösterdi. Salkım, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı. Salkım, isyanını şu sözlerle dile getirdi:

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Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

''Dün Nihat Hatipoğlu’nun programında, müzik aletleri, bizim mesleğimizle alakalı şarkıcılıkla alakalı ileri geri birtakım konuşmalar geçmiş.''

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Nihat Hatipoğlu'na Yeşim Salkım ve Işın Karaca'dan tepki kıyamet alametleri arasında...

''İlahi okumak da bir müziktir, müzik türüdür. O da mı günah o zaman? Yani onda da sesinizle çıkartıyorsunuz.''

İşte Yeşim Salkım'ın isyanı (Tıkla-izle)

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