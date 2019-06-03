Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş
ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı.
ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.
"Ameliyatı bırakıp namaz kılmak sevap mı?"
Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından Nihat Hatipoğlu 'na sahur programında sorulduğu belirtilen namaz sorusu sosyal medya üzerinde gündem oldu. Soruda Tıp öğrencisinin ameliyat yaparken namaz vakti girince ameliyatı bırakıp namaz kılmanın daha sevap olup olmadığını sordu.
Görüntünün aslı ortaya çıktı
Sosyal medya üzerinde binlerce kişinin paylaşıp tepki gösterdiği sorunun aslı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Nihat Hatipoğlu programına katıldığı öğrenilen bu vatandaşın abdest ile ilgili normal bir soru sorduğu öğrenildi. İşte o görüntüler...