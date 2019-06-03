Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş

ATV'de yayınlanan sahur programında Nihat Hatipoğlu'na namaz sorusu soran Tıp öğrencisi sosyal medyaya damga vurmuştu. Ancak çok konuşulan sorunun geçen yılki programda sorulduğu ortaya çıktı.

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş - Sayfa 1

ATV'de Nihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen sahur programında namaz sorusu iddiası sosyal medya üzerinde gündem oldu. Sosyal medya üzerinde yayılan fotoğrafın aslı ortaya çıktı.

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Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş - Sayfa 2

"Ameliyatı bırakıp namaz kılmak sevap mı?"

Tıp Fakültesi öğrencisi tarafından Nihat Hatipoğlu 'na sahur programında sorulduğu belirtilen namaz sorusu sosyal medya üzerinde gündem oldu. Soruda Tıp öğrencisinin ameliyat yaparken namaz vakti girince ameliyatı bırakıp namaz kılmanın daha sevap olup olmadığını sordu.

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Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş - Sayfa 3

Görüntünün aslı ortaya çıktı

Sosyal medya üzerinde binlerce kişinin paylaşıp tepki gösterdiği sorunun aslı ortaya çıktı.

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Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusu ile ilgili gerçek bakın neymiş - Sayfa 4

Geçtiğimiz yıl Nihat Hatipoğlu programına katıldığı öğrenilen bu vatandaşın abdest ile ilgili normal bir soru sorduğu öğrenildi. İşte o görüntüler...

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