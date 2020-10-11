Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi! Neler yaşadı? Kimlere hakkını helal etti
ATV'deki Cuma, iftar ve sahur programlarıyla tanınan ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele etmişti. Hatipoğlu, yeniden ATV ekranlarına döndü ve sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı. Hatipoğlu'nu o günlerde en çok üzen şey ne oldu?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz ay koronavirüsle mücadele etmişti. Hatipoğlu, geçen cuma sabahı atv’de yayınlanan programında sağlığına nasıl kavuştuğunu anlattı.
Prof. Nihat Hatipoğlu, bir seyircinin "Hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Siz hastalandığınızda ben rüyamda Eyüp Sultan Hazretleri'nin sizin için şifa duası ettiğini gördüm. Onu görünce sağlığınıza kavuşacağınıza inandım. Bunu size söylemeyi borç kabul ettim. Hakkınızı helal eder misiniz?" demesi üzerine şunları söyledi:
Tabii ki üzüldük ama...
"Etmez olur muyum hanımefendi? Ben hastalığım süresince ölmemi arzu edenlere bile hakkımı helal ettim. Tabii ki üzüldüm. Ama kendim için değil, onlara bir faydam dokunmadığını gördüğüm için üzüldüm.
Hepinize hakkımı helal ediyorum
"Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."