Nihat Hatipoğlu koronavirüsü yendi! Neler yaşadı? Kimlere hakkını helal etti

Hepinize hakkımı helal ediyorum

"Ben öleceğim de siz dünyaya kazık mı çakacaksınız? Siz ve sevdiklerinizin de hasta olmayacağının bir garantisi var mı? Hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizden ahirette de hesap sormam. Allah sizleri de doğru yola soksun diye dua ederim sadece."