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Nihat Hatipoğlu koronavirüse yakalanmasına sevinenlere isyan etti feci perişan olacaksınız

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığı için sevinenlere "Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar gökte ve yerdeki her zerre sayısınca yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız" diye tepki gösterdi.

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Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, koronavirüse yakalandığını duyurduktan sonra bu duruma sevinenlere "Hastayım dua istedim" başlıklı köşesinden adeta isyan etti.

Hastalığı sürecinde yaşadıklarını okurlarıyla paylaşan Hatipoğlu, kendisine destek verenlere ve dua edenlere teşekkür etti. Hatipoğlu, Sabah gazetesindeki köşesinde yazısının son paragrafında koronavirüse yakalandığı için sevinenlere şunları yazdı:

"Feci perişan olacaksınız"

"Hepimiz öleceğiz. Hastaya ve ölüme sevinenler de ama ne yazık ki çoğu berbat bir hüsran yaşayacak. Hele de Allah'a, peygamberine, ezanına, dinine düşman olanlar gökte ve yerdeki her zerre sayısınca yemin ediyorum ki feci yanılacaksınız. Feci perişan olacaksınız. Dönüş de yapamayacaksınız. Sesiniz duyulmayacak. Perişan olacaksınız. Ahirette. 

"Paçavra bile sizden kıymetli olacak"

Hiç ummadığınız yerde, orada yüzünüze bakılmayacak. Paçavra gibi savrulacaksınız. Paçavra. Paçavranın bile kıymeti var. Paçavra bile sizden kıymetli olacak. Çok yanılacaksınız. Yazın bunu bir kenara. Yaşayarak göreceksiniz. Siz kaybettiniz. Kaybettiğinizi anlamadan böyle yaşayacaksınız. Akıbetinizi görünce bugünleri çok arayacaksınız.
Hastalığımıza sevinen ve sevinç narası atacak kadar vicdansızlaşan gruba gelince. 

"Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti"

Ne sandınız. Biz öleceğiz siz yaşayacak mısınız? Düşmanının hastalığına, üzüntüsüne sevinmeyi bilmeyen bir kültürümüz vardı. Savaş sahnesinde yaralıları tedavi ettik. Benim rahatsızlığıma sevinenler. Ben Rabbe gitmekten hiç endişe etmedim. Günün birinde icabet edeceğim. Din düşmanlığı, İslam'dan nefret sizi bu kadar mı kör, zavallı, sefih ve müptezel etti. Yazık. Kaldığımız yerden inşallah daha gayretle devam edeceğiz. Rabbin istediği yere kadar."

Ne olmuştu?

Nihat Hatipoğlu'na önceki gün yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hatipoğlu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ise tedavisine evinde devam ediyor. Ünlü ilahiyatçı hastalığa yakalandığını ise şu sözlerle duyurmuştu "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun"

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