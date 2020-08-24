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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı?

Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hatipoğlu'nun Facebook hesabından tedavi gördüğü belirtilerek dua istendi.

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Nihat Hatipoğlu ile ilgili sosyal medyada korona olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada hastalığın adına dair hiçbir ifade geçmemektedir.  Paylaşımdaki fotoğrafın tarihi bilinmemekte olup Nihat Hatipoğlu'nun maske takmadığı görülmektedir. Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğu yönündeki söylentiler henüz bir iddiadır, resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

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