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Nihat Genç'ten Hasan Can Kaya'ya: Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor

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Komedyen Hasan Can Kaya konuşulmaya devam ediyor. Seyircilere küfür ederek para kazanmakla suçlayan yazar Nihat Genç, "Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" dedi.

Komedyen Hasan Can Kaya gündemden düşmüyor. Youtube'da "konuşanlar" isimli kanalıyla kısa sürede şöhrete kavuşan Kaya, şimdilerde Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de devam ediyor.

Kaya'nın ismi son olarak Güldür Güldür Show ile bir kez daha gündeme geldi. Programda komedyen Hasan Can Kaya'ya göndermede bulunuldu.

Özgün Aydın'ın kötü mizah yapan bir adamı canlandırdığı skeçte, söz konusu kişinin çevresindekilere hakaret ettiği belirtiliyor.

"Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde"

Tartışılan isme bir tepki de yazar Nihat Genç'ten geldi. Twitter hesabından Kaya'nın programında küfürlü bir bölüme yer veren Genç, videonun altına "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor!" diye yazdı.

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