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Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz gün evlilikle gündeme gelmişti. 3 aylık hamile hayranıyla gizlice evlendi derken, düğün yaptığı ortaya çıktı. Düğünde yaşanan skandal olay kameralara yansıdı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Düğünde çekilen halay sırasında konuklardan biri, kalabalığa aldırış etmeden silahla havaya ateş açtı. İşte o görüntüler...

Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

Nihat Doğan, 3 aylık hamile hayranıyla sessiz sedasız evlenmişti. Doğan'ın düğününden görüntüler medyaya sızdı. Düğünde konuklardan biri halay sırasında havaya ateş açtı. O skandal görüntüler, kameralara yansıdı. Bakın düğünde neler yaşandı...

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Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

Yaptığı açıklamalar ve sık sık özel hayatı ile magazin manşetlerinde yerini alan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile geçtiğimiz gün sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

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Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

İranlı eşinin hamile olduğu iddia edilen Nihat Doğan'ın düğününden görüntü ortaya çıktı. Nihat Doğan'ın düğün töreninde ünlü şarkıcının, sevdikleriyle halay çektiği görülüyor.

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Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi

O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.

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