Nihat Doğan'ın düğününden kriz çıkaran görüntüler! 3 aylık hamile hayranıyla evlendi
Şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz gün evlilikle gündeme gelmişti. 3 aylık hamile hayranıyla gizlice evlendi derken, düğün yaptığı ortaya çıktı. Düğünde yaşanan skandal olay kameralara yansıdı. O görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Düğünde çekilen halay sırasında konuklardan biri, kalabalığa aldırış etmeden silahla havaya ateş açtı. İşte o görüntüler...
Nihat Doğan, 3 aylık hamile hayranıyla sessiz sedasız evlenmişti. Doğan'ın düğününden görüntüler medyaya sızdı. Düğünde konuklardan biri halay sırasında havaya ateş açtı. O skandal görüntüler, kameralara yansıdı. Bakın düğünde neler yaşandı...
Yaptığı açıklamalar ve sık sık özel hayatı ile magazin manşetlerinde yerini alan Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu ile geçtiğimiz gün sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.
İranlı eşinin hamile olduğu iddia edilen Nihat Doğan'ın düğününden görüntü ortaya çıktı. Nihat Doğan'ın düğün töreninde ünlü şarkıcının, sevdikleriyle halay çektiği görülüyor.
O esnada halay başındaki bir kişi de Doğan'ın kulağına bir şeyler söyledikten sonra kalabalığın arasına girerek bir çocuğun gözü önünde peş peşe havaya ateş ediyor.