Nihat Doğan'dan İsrail'de konser veren Aslı Enver ve Özcan Deniz'e şok sözler

Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede milyonlarca izleyiciye ulaşan dizilerden birisi de İstanbullu Gelin oldu. İsrail'de de büyük bir beğeni ile izlenen dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, bu yoğun ilginin ardından geçtiğimiz hafta başkent Tel Aviv'de konser vermişti.