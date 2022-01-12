Nihat Doğan'dan eşi Buse Varol için 'Dizilerde öpüşse evlenmezdim' diyen Alişan'a: 7 ayda çocuğun doğdu!
Eşi Buse Varol için 'Dizilerde öpüşse evlenmezdim' diyen ünlü şarkıcı Alişan'a Nihat Doğan'dan çok konuşulacak çıkış...
Ünlü türkücü Alişan, oyuncu eşi Buse Varol hakkında kendisine yöneltilen "Dizilerde öpüşse ne yaparsın" sorusuna verdiği yanıtla magazinin ve sosyal medya gündeminin ortasına bomba gibi düştü. Sosyal medyada tepki toplayan ve hatta linç yiyen Alişan'a bir tepki de meslektaşı Nihat Doğan'dan geldi.
TV8'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programına canlı telefon bağlantısı ile katılan ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol için "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusuna "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" diye cevap verdi, ortalık karıştı.
"Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?"
Eşiyle arasının çok iyi olduğunu söyleyen Alişan'a Arto tarafından "Bir dizide öpüşme rolü olsa izin verir misin?" sorusu soruldu. Alişan ise yanıt olarak "Zaten bugüne kadar öpüşmediği için seçtim Buse'yi" ifadelerini kullandı.
"Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum"
Flash Tv'de Al sana Haber programında yaptığı ilginç açıklamalarla son günlerde ön plana çıkan Nihat Doğan, oyuncu eşi Buse Varol için "Öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan'a ateş püskürdü. Buse Varol'un evlenmeden önce hamile kaldığını iddia eden Doğan, "Evlendikten 7 ay sonra çocuk oldu. Alişan'ı kınıyorum" dedi.