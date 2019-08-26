Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar
Geçtiğimiz yıl gizledikleri ilişkileri ortaya çıkan ve çok yakında nikah masasına oturacaklarını söyleyen Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrılma kararı aldı.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Nihat Doğan'dan sevenlerine üzücü bir haber geldi. Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz ile yaklaşık bir yıldır mutlu bir birlikteliği olan ünlü türkücü, bu aşkında da mutlu sona ulaşamadı.
Survivor yarışmasında aşk yaşamaya başlayan ve evlilik planları yapan şarkıcı Nihat Doğan ve milli sporcu Birsen Bekgöz, Uçan Kuş'un haberine göre sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten bırakarak fotoğraflarını sildi.
'Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz' demişti: Ayrılığın nedeni henüz belli değilken, Birsen Bekgöz'ün şu sözleri yeniden akıllara geldi: Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan’da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz”
Peki Birsen Bekgöz kimdir?: Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur.