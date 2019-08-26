Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar

'Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz' demişti: Ayrılığın nedeni henüz belli değilken, Birsen Bekgöz'ün şu sözleri yeniden akıllara geldi: Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan’da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz”