Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar

Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar

Geçtiğimiz yıl gizledikleri ilişkileri ortaya çıkan ve çok yakında nikah masasına oturacaklarını söyleyen Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz çifti, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerek ayrılma kararı aldı.

Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar - Sayfa 1

Uzun süredir sessizliğini koruyan Nihat Doğan'dan sevenlerine üzücü bir haber geldi. Eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz ile yaklaşık bir yıldır mutlu bir birlikteliği olan ünlü türkücü, bu aşkında da mutlu sona ulaşamadı.

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Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar - Sayfa 2

Survivor yarışmasında aşk yaşamaya başlayan ve evlilik planları yapan şarkıcı Nihat Doğan ve milli sporcu Birsen Bekgöz, Uçan Kuş'un haberine göre sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten bırakarak fotoğraflarını sildi.

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Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar - Sayfa 3

'Bu yaz evlenmeyi düşünüyoruz' demişti: Ayrılığın nedeni henüz belli değilken, Birsen Bekgöz'ün şu sözleri yeniden akıllara geldi: Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan’da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz”

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Nihat Doğan ve Survivor aşkı Birsen Bekgöz'den kötü haber evlenecekken ayrıldılar - Sayfa 4

Peki Birsen Bekgöz kimdir?: Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur.

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