Nihal Yalçın'ın taklidine Tamer Karadağlı'dan cevap: Zaten HDP'yi destekleyen biriymiş!

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Nihal Yalçın'ın ödülünü almadan önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın sık sık saatine bakması, 'sıkıldığını' ima eden mimikleri ve Yalçın'ın konuşmasının ortasında aniden ödülünü eline tutuşturması, hem Nihal Yalçın hem de oyuncu camiası tarafından "Artık sus mu demek istiyorsun" yorumuyla karşılandı. Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptığı videosu sosyal medyada yayılan Nihal Yalçın'a, Karadağlı'dan 'Umursamıyorum' yanıtı geldi.