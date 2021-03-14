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Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

39 yaşındaki Nihal Yalçın'ın sanal ilişki hakkındaki sözleri ve pozu takipçilerini şaşkına çevirdi.

Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

Beş Kardeş, Yol Ayrımı, Berlin Kaplanı, Avrupa Yakası, Yeraltı, Yalan Dünya yapımlarındaki başarılı oyunculuğu ile tanınan Nihal Yalçın, Reha Erdem'in yeni filmi Seni Buldum Ya! ile seyirciyle buluştu. Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.

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Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

Seni Buldum Ya!' isimli, 'Zoom' uygulaması üzerinden çekilen filmde başrol oynayan oyuncu, sanal dünya hakkındaki görüşlerini paylaştı. 

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Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

 Yalçın, "WhatsApp'tan sanal cinsel ilişki yapmayaçok özeniyorum" çıkışı büyük şaşkınlık yarattı.

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Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

Yalçın, insanlara, sanal aşkın daha heyecanlı gelmesinin sebebi açıkladı.

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