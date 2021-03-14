Nihal Yalçın'ın sanal cinsel ilişki pozu şok etti: Çıplak fotoğraflarım...

Beş Kardeş, Yol Ayrımı, Berlin Kaplanı, Avrupa Yakası, Yeraltı, Yalan Dünya yapımlarındaki başarılı oyunculuğu ile tanınan Nihal Yalçın, Reha Erdem'in yeni filmi Seni Buldum Ya! ile seyirciyle buluştu. Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu.