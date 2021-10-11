Nihal Yalçın'ın mimik taklidine Tamer Karadağlı'dan cevap! Oyunculardan tepki var!
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın, ödül aldığı sırada yüz mimikleri ve ödülü konuşmanın ortasında veriş biçimiyle dikkat çeken Tamer Karadağlı'nın mimiklerini taklit etti ve "Önüme geçmesine izin vermeyin!" diye açıklama yaptı. Karadağlı bu taklite yanıt verdi.
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada ilginç anlar yaşandı. Sunuculuğunu Şevval Sam ve Yekta Kopan'ın yaptığı gecede En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Kafes" filmindeki rolüyle Tarhan Karagöz, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Zuhal" filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu. Nihal Yalçın'ın ödülünü almadan önce konuşmasını yaparken Tamer Karadağlı'nın sık sık saatine bakması, 'sıkıldığını' ima eden mimikleri ve Yalçın'ın konuşmasının ortasında aniden ödülünü eline tutuşturması, hem Nihal Yalçın hem de oyuncu camiası tarafından "Artık sus mu demek istiyorsun" yorumuyla karşılandı. Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin taklidini yaptığı videosu sosyal medyada yayılan Nihal Yalçın'a, Karadağlı'dan 'Umursamıyorum' yanıtı geldi.
"Oscar’da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur”
Hürriyet’e konuşan Tamer Karadağlı “Ödül verirken zaten söyledim, tamamen onore etmek amacıyla yaptım. Teşekkür kısmına geçince ödülle konuşsun istedim. Oscar’da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur.” dedi. Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın'ın taklidini yapmasının ardından suskunluğunu bozdu. Karadağlı "Umursamıyorum" dedi.
"Umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da"
Tamer Karadağlı tartışılmaya devam ederken, Karadağlı, "Gazetecilerin her yazdığına cevap vermek zorunda değilim, çoğu zaman da vermiyorum zaten" diyen Karadağlı, "Umursamıyorum eskisi gibi hakkımda çıkan haberleri de, yazılanları da" diye belirtti.
"Yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum"
Karadağlı, "Ben her ne kadar yurt dışında büyümüş olsam da yaşım ilerledikçe milliyetçi bir insan oldum. Yurt dışına sıklıkla gitmek insanın daha milliyetçi bir ruha bürünmesine de sebep oluyor. Bunu bizzat kendimde gördüm" diye de ifade etti.