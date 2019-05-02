Nihal Olçok'tan herkesi şaşırtan Ahmet Davutoğlu paylaşımı

Nihal Olçok, yeni parti iddiasıyla gündemden düşmeyen ve dün ilginç bir intihar girişim haberiyle gündeme gelen Ahmet Davutoğlu'yla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Duran Yıldırım adlı işitme engelli genç dün intihar girişiminde bulunmuştu.

Yaklaşık iki saat boyunca süren intihar girişimi sırasında köprüden geçmekte olan eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konvoyunu durdurarak Duran Yıldırım'ı ikna etmeye çabalamıştı. Üzerinde AK Parti logolu tişört ve Türk bayrağı bulunan Yıldırım, Davutoğlu'nun ve koruma ekibinin çabalarının ardından ikna olarak korkuluklardan inmişti.

15 gün önce aynı çocuk yine aynı şekilde intihara kalkışmış

15 Temmuz darbe girişimi gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ise konuyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı. Nihal Olçok, kişisel Twitter hesabından, Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Taha Ün'ün, "15 gün evvel aynı çocuk yine bayrak ve akparti tişörtü ile intihara kalkışmış" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak, şunları yazdı:

Şimdi nasıl helalleşecekler?

"Peki bu kadar SÛİZAN yapıldı, şimdi nasıl helalleşecekler bu insanlar @Ahmet_Davutoglu ile, hiç mi yazarken acaba kendi zannım mıdır diye kendine soran, akl-ı selim insan kalmadı. Kendi hileli davranışlarımızı görüyoruz karşımızdakinin aynasında"