Nihal Candan küvetten poz verdi tepki yağdı: Pişmanlık yaşayacaksın
Nihal Candan, 'İşte Beni Stilim' adlı yarışmayla şov dünyasına adım atmıştı. Ardından Survivor’da da şansını deneyen Candan, umduğunu bulamayınca sosyal medyaya sarmıştı.
Nihal Candan, 'İşte Beni Stilim' adlı yarışmayla şov dünyasına adım atmıştı. Ardından Survivor’da da şansını deneyen Candan, umduğunu bulamayınca sosyal medyaya sarmıştı.
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780 bini aşkın takipçisi bulunan Nihal Candan "yok artık" dedirten cesur pozlarıyla olay olmaya devam ediyor.
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Günlük yaşamından fotoğraflar paylaşan Nihal Candan bu sefer küvet pozuyla gündem oldu.
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Kilo alıp verdiği için deforme olan göğüslerine silikon taktıran Candan, küvet pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
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