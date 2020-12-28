Nihal Candan bornozlu pozlarıyla sınırları aştı gören 'yok artık' dedi
Nihal Candan, cesur pozlarını sosyal medyada yayımlamaya devam ediyor. Bu kez kaldığı otelin banyosunda bornozla olay pozlar verdi.
Seneler önce birçok kişi tarafından izlenen İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Nihal Candan, ardından Survivor'a katılmıştı. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'dan görenlere 'yok artık' dedirten fotoğraflar yayımlıyor.
Şimdilerde otelde kalan Nihal Candan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından birbirinden cesur pozlarını yayımladı.
Kilo alıp verdiği için deforme olan göğüslerine silikon taktıran Candan, bornozla ayna karşısında poz verdi.
Candan, verdiği göğüs dekolteli pozlarında açıldıkça açıldı. Ünlü ismin cesur paylaşımları kısa sürede sosyal medyayı kasıp kavururken paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.