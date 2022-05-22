BIST 2.372
DOLAR 15,87
EURO 16,80
ALTIN 942,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 2 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 2 kişi öldü 42 kişi yaralandı.

NİĞDE'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandı

Abone ol

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
Ablası tarafından vurulan genç ağır yaralandı
İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!
İsveç'ten PKK kararı! Başbakan Magdalena Andersson açıkladı!
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'dan maç sonunda tarihi konuşma!
Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atıldı
Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atıldı
Anadolu Efes Euroleague’de şampiyon oldu
Anadolu Efes Euroleague’de şampiyon oldu
Beşiktaş sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: O 6'lı masadaki 3 isimden neden ses çıkmıyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert tepki: O 6'lı masadaki 3 isimden neden ses çıkmıyor?
TTB'den "maymun çiçeği hastalığı" açıklaması
TTB'den "maymun çiçeği hastalığı" açıklaması
CHP'nin Maltepe'deki 'Milletin Sesi' mitingi! Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayın, haramilerin saltanatı yıkılıyor
CHP'nin Maltepe'deki 'Milletin Sesi' mitingi! Kılıçdaroğlu: Umutsuzluğa kapılmayın, haramilerin saltanatı yıkılıyor
Sivassspor, Kayserispor'u iki golle mağlup etti
Sivassspor, Kayserispor'u iki golle mağlup etti