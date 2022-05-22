Niğde'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi 2 kişi öldü 42 kişi yaralandı.
NİĞDE'de üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs Güney köyü yakınlarında devrildi. Otobüste bulunan Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerini taşıyan öğrencilerden 2’si hayatını kaybetti, 5’i ağır 42 kişi yaralandıAbone ol
Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.