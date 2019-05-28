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Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı

NİĞDE’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi yaralandı.

NİĞDE’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan
Mediha D., Fehim K., Adem K., Cumali K., Mehmet K. ile ismi belirlemeyen 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fehim K. de yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.

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