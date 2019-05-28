Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı

NİĞDE’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı - Sayfa 1

NİĞDE’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

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Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı - Sayfa 2

Olayda Fehime K., Ramazan K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı - Sayfa 3

Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

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Niğde'de silahlı çatışma 2 ölü 8 yaralı - Sayfa 4

Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı.

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