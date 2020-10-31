Niğde'de 'köpek memesi' hastası Enver'in çaresizliği: Eşim bile benden tiksiniyor

Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Mahallesi'nde yaşayan Enver Dağtekin, 18 yaşında halk arasında ‘Köpek Memesi’ olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı. Yaklaşık 9 yıldır hastalıkla mücadele eden Dağtekin, zamanla gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için işini de bırakmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır yürümekte zorlanan Dağtekin, işsiz olduğu için evini de geçindiremez hale geldi. Birçok hastane gezen Dağtekin, hastalığının kronik olduğu cevabını alırken, sağlık durumu ise günden güne kötüye gitti. Bu durumun psikolojisini bozduğunu kaydeden Dağtekin, yardım istedi.