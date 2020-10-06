Niğde'de esrarengiz iskeleti 4 profesör inceledi kimse ne olduğunu bilmiyor

Öztürk, iskeletin deforme olmaması için DNA testi yapmak isteyen akademisyenlere vermediğini dile getirerek, ''8 yıldır elimde ve birçok profesör gelip, inceledi. Yaklaşık 30 yıldır yabani ve vahşi hayvanlar üzerinde araştırma yapan bir profesör, iskeleti Ankara’ya götürüp, dişlerini açıp saymak ve DNA testi yapmak istedi. Ben deforme olacağı için vermedim. Şu ana kadar ne tür bir hayvan olduğunu belirleyemediler'' diye konuştu.