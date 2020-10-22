Niğde'de baba-oğul taleplere yetişemiyor! Yurtdışına bile satılıyor

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde yaşayan Muharrem Yazgan ile oğlu Mehmet Yazgan, endüstriyel tatlılar yüzünden unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetler arasında yer alan köfter tatlısını yeniden yaygınlaştırmak için geçen yıl üretim yapmaya başladı. Yaklaşık 40 dönüm bağda yetiştirdikleri üzümü ezdikten sonra elde edilen şırayı kaynatıp, bir gün bekletiyor.