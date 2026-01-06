BIST 11.702
DOLAR 43,03
EURO 50,48
ALTIN 6.150,54
HABER /  DÜNYA

Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi

Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi

ABD'nin operasyonuyla eşiyle birlikte ülkeden çıkarılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun tutuklu yargılanırken kalacağı hücrenin görüntüsü ortaya çıktı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya saldırı emrini verdi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurdu. ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarıldı.

Operasyonun canlı yayınlanmasıyla dünya gündemine oturan olay, dikkatle takip edilirken yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "Amerika benim evimden kaçırdı, suçsuzum" dedi. 

Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi - Resim: 0

MADURO'NUN KALACAĞI HÜCRE

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi.

tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu gözler önüne serildi..

Aynı zamanda tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtilirken, Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.

Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay’da yaya köprüsü çöktü
Hatay’da yaya köprüsü çöktü
Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama
Fatih Ürek'in son durumu nasıl? Demet Akalın'dan açıklama
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
İsrail, Gazze'de 10 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Trump duyurdu: Tam 600 milyar dolar gelecek!
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Tedesco: Bu maç bizim için iyi bir test olacak
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
Venezuela’da Delcy Rodriguez yemin etti
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
"Atığın Hikayesi: Sıfır Atık Sanat Yarışması"na başvurular devam ediyor
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Galatasaray Süper Kupa’da finale yükseldi
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Süper Lig ekibinden Necip Uysal ve Cenk Tosun'a teklif
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Samsunspor'dan karşı atak! Fenerbahçe'nin yıldızına teklif yapıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
Hatay'da yaya köprüsü yıkıldı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor