Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi

ABD'nin operasyonuyla eşiyle birlikte ülkeden çıkarılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun tutuklu yargılanırken kalacağı hücrenin görüntüsü ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya saldırı emrini verdi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurdu. ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarıldı.

Operasyonun canlı yayınlanmasıyla dünya gündemine oturan olay, dikkatle takip edilirken yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "Amerika benim evimden kaçırdı, suçsuzum" dedi.

MADURO'NUN KALACAĞI HÜCRE

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi.

tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu gözler önüne serildi..

Aynı zamanda tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtilirken, Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.