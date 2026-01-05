BIST 11.702
Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısına çıktı: Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum

ABD Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan Nicolas Maduro'nun ilk sözleri "Amerika beni evimden kaçırdı, suçsuzum" oldu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskı ve uyarıları, Amerikan güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas'a saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla yakalayarak ABD'ye getirmesi ile sonuçlandı.

Maduro ve eşi Cilia Flores'in, bugün hakim karşısına çıktı. 

Hakkındaki suçlamalarla ilgili savunma yapan Maduro, dürüst bir insan olduğunu ve suçsuz olduğunu söyledi.

"EVİMDEN KAÇIRILDIM, MASUMUM"

Maduro, şu ifadeleri kullandı:

Ben Venezuela Devlet Başkanıyım. Kendimi bir savaş esiri olarak görüyorum. Evim olan Caracas'tan kaçırıldım.

Ben masumum ve düzgün bir insanım. Ben, devlet başkanıyım.

SONRAKİ DURUŞMA 17 MART

Yargıç, Maduro'nun bir sonraki duruşmasının 17 Mart tarihinde olacağını bildirdi.

