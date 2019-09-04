Nicki Minaj şiddet gören kadınlara tavsiyelerde bulunup itiraf etti

Minaj, daha sonra geçmişte 'aşkın mutlaka can yakan bir şey' olduğuna inandığını söyledi. Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden gerçekten de aşkın can yakması gerektiğini düşünürdüm. Ayrılmak hiç kolay değildi; hepimiz insanız...