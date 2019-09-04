Nicki Minaj şiddet gören kadınlara tavsiyelerde bulunup itiraf etti
Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunurken yaşadığı korkuları da anlattı ve tavsiyelerde bulundu.
Son zamanlarda artan kadına şiddet vakalarına dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Minaj da sessiz kalamadı. Şimdiye kadar yaşadığı duygusal ilişkilerine dair açıklamalar yapan Minaj, kadınlara tavsiyeler vererek kendi yaşadığı korkuları da anlattı.
Nicki Minaj, öncelikle kadınlara tavsiyeler vererek şunları dile getirdi: ''Kadınları zarar verici ilişkilerin içinde gördüğünüzde gülmek ve kötü şeyler söylemek yerine onlara doğru tavsiyeler verin. Kendi değerlerinin farkında olmalarını öğütleyin.
Hepimiz aynı yollardan geçtik. Ben anne-babamın sürekli tartıştığını ve kavga ettiğini ama asla boşanmadıklarını görerek büyüdüm. Ve bunun normal olduğuna inanmaya başladım..."
Minaj, daha sonra geçmişte 'aşkın mutlaka can yakan bir şey' olduğuna inandığını söyledi. Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti: "Eskiden gerçekten de aşkın can yakması gerektiğini düşünürdüm. Ayrılmak hiç kolay değildi; hepimiz insanız...