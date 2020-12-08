Nez'in yeni imajı ağızları açık bıraktı herkes hasta olduğunu düşündü
Bir döneme damga vuran sansasyonel şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından yeni halini paylaştı, şoke etti.
Nez, 'Sakın Ha' şarkısıyla 2000'li yıllara damga vuran pop müzik şarkıcısıydı. Şarkıları ve danslarıyla bir döneme adını altın harflerle yazdırdı. Fakat ardından elini eteğini çekti. Son 1,5 yıldır ise tenis antrenörü sevgilisi Gökhan Köksal ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.
Hal böyleyken Nez, Instagram hamlesiyle bir anda tüm gözleri üzerine çevirdi. Instagram hesabından tüm fotoğraflarını silen Nez, saçlarını kazıttıktan sonra çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşarak kafaları karıştırdı.
Nez'in bu karesini görenler ünlü sanatçının hastalandığını düşündü. İşin gerçeği kısa sürede ortaya çıktı.
Nez'in yaşadığı değişim sonrası Snob Magazin'e konuşan Nez'in sevgilisi Gökhan Köksal, "Kötü bir durum söz konusu değil. Nez, yeni albümü için imaj değişikliğine gitti. 2021 yılında sürpriz projesi sevenleriyle buluşacak" dedi.