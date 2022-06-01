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Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

Şarkıcı Nez, önceki akşam Beyoğlu Firuzağa'da bir adamla görüntülenince panik yaşadı. Aceleci tavırları gözden kaçmayan güzel şarkıcı, "Arkadaşız" açıklamasında bulundu. Nez, muhabirlerin objektifinden kaçamayınca, araçtan inerek koşar adımlarla evine girmeye çalıştı.

Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla tanınan Nez İstanbul Firuzağa'da Cihan Sezgin isminde bir adamla görüntülendi. Üstü açık spor arabada yakalanan güzel şarkıcı, muhabirlerden kaçamayınca soluğu evinin önünde aldı. 

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Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

Güzel şarkıcı telaşlı haliyle araçtan inmek için Cihan Sezgin'in arkadaşından yardım istedi. 

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Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

Otomobilden iner inmez koşar adımlarla evine girmeye çalışan Nez, panik yapınca kapıyı açmakta zorlandı.

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Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

Çantasının içinde dakikalarca anahtar arayan ünlü şarkıcı, sonunda evine girmeyi başardı.

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