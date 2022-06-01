Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı
Şarkıcı Nez, önceki akşam Beyoğlu Firuzağa'da bir adamla görüntülenince panik yaşadı. Aceleci tavırları gözden kaçmayan güzel şarkıcı, "Arkadaşız" açıklamasında bulundu. Nez, muhabirlerin objektifinden kaçamayınca, araçtan inerek koşar adımlarla evine girmeye çalıştı.
'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla tanınan Nez İstanbul Firuzağa'da Cihan Sezgin isminde bir adamla görüntülendi. Üstü açık spor arabada yakalanan güzel şarkıcı, muhabirlerden kaçamayınca soluğu evinin önünde aldı.
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Güzel şarkıcı telaşlı haliyle araçtan inmek için Cihan Sezgin'in arkadaşından yardım istedi.
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Otomobilden iner inmez koşar adımlarla evine girmeye çalışan Nez, panik yapınca kapıyı açmakta zorlandı.
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Çantasının içinde dakikalarca anahtar arayan ünlü şarkıcı, sonunda evine girmeyi başardı.
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