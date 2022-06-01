Nez gece yarısı yakalandı! Yanındaki sevgiliniz mi sorusu çıldırttı

'Sakın Ha!', 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla tanınan Nez İstanbul Firuzağa'da Cihan Sezgin isminde bir adamla görüntülendi. Üstü açık spor arabada yakalanan güzel şarkıcı, muhabirlerden kaçamayınca soluğu evinin önünde aldı.