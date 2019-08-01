Neymar'ın eski sevgilisi Hırvat manken Soraja Vucelic Lamborghini ile havuza uçtu!
Neymar'ın eski sevgilisi olan Soraja Vucelic, Cannes'da ölümden döndü. Hırvat manken, son model Lamborghini ile havuza uçtu.
Adı bir dönem Brezilyalı futbolcu Neymar ile anılan Hırvat manken Soraja Vucelic, ölümden döndü. Cannes'da kaza geçiren model, Lamborghini marka otomobiliyle birlikte yüzme havuzuna uçtu.
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32 yaşındaki model, şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Soraja Vucelic, kazanın nedeni olarak topuklu ayakkabılarını gösterirken, sosyal medyada paylaştığı Lamborghini'nin havuzdan çıkarılma anı videosunun altına yazdığı notla duruma açıklık getirdi.
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Arabasının havuzdan çıkarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaşan ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Soraja Vucelic videonun altına şunu yazdı:
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''Yüksek topuklu ayakkabı ile ayağınız frenden kaydığında Lambo'nuz ile havuzun dibini boylayabilirsiniz.''
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