Neymar'dan yaş günü partisi için kıyafet şartı
PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın doğum günü partisi gündem oldu. Neymar'ın 28. doğum günü için beyaz takım ve beyaz elbise konsepti seçmesi dikkat çekti.
Brezilyalı yıldız Neymar, 5 Şubat'ta olan doğum gününü erken düzenlediği bir parti ile kutladı. Paris'te organize edilen parti yıldızlar geçidine sahne oldu.
112
Yağmurlu bir Fransa akşamında düzenlenen etkinliğe gelen konuklara şemsiyeli korumalar yardımcı oldu. Bu sene düzenlenen partiye ise konukların beyaz takım ve elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti.
212
Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in doğum gününe katılmaması dikkat çekti.
312
Neymar'ın 28. yaş gününe PSG'li futbolcuların dışında Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın da katılması dikkat çekti.
412